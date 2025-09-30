ختام المعسكر التدريبي الأول للمنتخب السعودي للفتيات تحت 15 عامًا في الطائف

اختتم المنتخب السعودي للفتيات تحت 15 عامًا لكرة القدم اليوم معسكره الأول، الذي أُقيم في مدينة الطائف خلال الفترة من 24 حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن برنامج الإعداد الذي يشرف عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم لتطوير كرة القدم النسائية على مستوى الفئات السنية.