بعثة الأخضر تغادر فجر غدٍ إلى ملبورن لمواجهة أستراليا.. واستبعاد "العمري"

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في شهر نوفمبر لخوض الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب أستراليا في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري على ملعب ريكتانغولار ملبورن، وفي التاسع عشر من الشهر نفسه سيحل الأخضر ضيفًا على منتخب إندونيسيا وستقام على ملعب غيلورا بونغ كارنو.
واستدعى المدير الفني للأخضر "إيرافي رينارد" 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، محمد اليامي، حامد يوسف، عبدالرحمن الصانبي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، سعد الناصر، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، أيمن فلاته، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.
من جهة أخرى، استبعد المدير الفني اللاعب عبدالإله العمري، من قائمة الأخضر بعد الإصابة التي تعرض لها في مشاركته الأخيرة مع ناديه، فيما ضم المدير الفني اللاعب عون السلولي لقائمة الأخضر.
جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.