بعثة الأخضر تغادر فجر غدٍ إلى ملبورن لمواجهة أستراليا.. واستبعاد "العمري"

واستدعى المدير الفني للأخضر "إيرافي رينارد" 27 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد الكسار، محمد اليامي، حامد يوسف، عبدالرحمن الصانبي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عون السلولي، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، سعد الناصر، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، سلمان الفرج، محمد كنو، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، أيمن فلاته، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.