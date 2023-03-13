رياضة

بعد عبور محطة الاتحاد .. طائرة الأهلي تتصدر كأس الطائرة والفيصلي يتجاوز الهلال

بعد عبور محطة الاتحاد .. طائرة الأهلي تتصدر كأس الطائرة والفيصلي يتجاوز الهلال
سبق
سبق

تصدر الأهلي ترتيب بطولة كأس جاهز للكرة الطائرة بعد فوزه الثاني على التوالي، وذلك على حساب الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة رافعًا رصيده 6 نقاط والاتحاد من دون أي رصيد من النقاط بعد أن خسر مباراتين.

ونجح الفيصلي في الفوز على الهلال 3/2 بعد مباراة مثيرة وممتعة امتدت إلى خمسة أشواط.

هذا الفوز منح الفيصلي نقطتين في المركز الثالث في حين جاء الهلال في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وسيكون يوم غدٍ الثلاثاء راحة لجميع الفرق وتختتم البطولة ، الأربعاء المقبل، حيث سيتم تتويج الفرق في الختام بإقامة مباراتين، يلتقي في المباراة الأولى الاتحاد والفيصلي 2 ظهرًا.

وفي المباراة الثانية يلعب الأهلي والهلال 4 عصرًا.

الاتحاد
الأهلي
بطولة كأس جاهز للكرة الطائرة

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