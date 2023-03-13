بعد عبور محطة الاتحاد .. طائرة الأهلي تتصدر كأس الطائرة والفيصلي يتجاوز الهلال

تصدر الأهلي ترتيب بطولة كأس جاهز للكرة الطائرة بعد فوزه الثاني على التوالي، وذلك على حساب الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة رافعًا رصيده 6 نقاط والاتحاد من دون أي رصيد من النقاط بعد أن خسر مباراتين.