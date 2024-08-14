بطولة الماسترز السعودية للسنوكر تتضمن مشاركة 144 من أفضل لاعبي السنوكر حول العالم

من جانبه قال الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر: "أتقدم بخالص الشكر لقيادتنا الرشيدة على الدعم والتمكين الذي يجده القطاع الرياضي، والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة واهتمامه برياضة السنوكر في المملكة. إن إقامة بطولة العالم للسنوكر في السعودية تجسد الاهتمام بالرياضات المختلفة، وتعكس رؤيتنا المشتركة لتطوير رياضة السنوكر في المنطقة، وإلهام الأجيال القادمة لممارسة هذه الرياضة المميزة. كما أن الجوائز التي يتم تقديمها تعبر عن التزامنا بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. نشكر شركاءنا في ماتش روم على هذا التعاون المثمر، ونسعى سويًّا لتحقيق المزيد من النجاحات".