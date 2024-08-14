بطولة الماسترز السعودية للسنوكر تتضمن مشاركة 144 من أفضل لاعبي السنوكر حول العالم

كشف الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر عن تفاصيل جوائز بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، التي تشمل جائزة كبرى تبلغ 2.4 مليون ريال سعودي، وهو ما يعادل جائزة صاحب المركز الأول ببطولة العالم. وتعدّ هذه البطولة إحدى أكبر البطولات في العالم من حيث قيمة الجوائز، وتعكس تطلعات المملكة للارتقاء برياضة السنوكر على مستوى المملكة والعالم.
وتنطلق البطولة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر في الصالات الرياضية الخضراء بالرياض، بمشاركة 144 من أفضل لاعبي السنوكر حول العالم، وتنظمها وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر؛ بهدف تطوير رياضتَي السنوكر والبلياردو في المنطقة على مدار السنوات العشر المقبلة.
وتتضمّن البطولة المنتظرة التي تُحتسب نتائجها ضمن التصنيف العالمي، جائزة بقيمة 239,000 ريال سعودي للاعب الذي يقوم بإحراز جميع الكرات في تسديدات متتالية بدون أي خطأ. وسيتيح التنافس في هذه البطولة للاعبين فرصة إضافية للفوز بجائزة قدرها 702,660 ريالًا سعوديًّا، في حال تمكن أي لاعب من إحراز جميع الكرات في تسديدات متتالية بدون أي خطأ مرتين خلال مراحل التصفيات.
وشهدت بطولاتُ السنوكر العالمية خطوةً مهمة بتوسيع نطاق هذه الجوائز لتشمل بطولة الماسترز السعودية للسنوكر؛ مما يجعلها واحدة من البطولات الأربع الكبرى التي تمنح هذه المكافآت القيمة، بجانب بطولة المملكة المتحدة، وبطولة الماسترز، وبطولة العالم.
وفيما يلي تفاصيل الجوائز التي تقدمها بطولة الماسترز السعودية للسنوكر:
الفائز: 2,395,000 ريال سعودي.
المجموع الكلي للجوائز: 11,030,000 ريال سعودي.
وتتيح هذه الجوائز الضخمة للاعبي السنوكر حول العالم فرصة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة وجمع نقاط تصنيف مهمة في بداية الموسم. ويتطلّع النجم الأسترالي "نيل روبرتسون" الفائز بـ23 بطولة كبرى، إلى استعادة تألقه في هذه البطولة لتعويض تعثره في موسم 2023/ 2024.
من جانبه قال الدكتور ناصر الشمري رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر: "أتقدم بخالص الشكر لقيادتنا الرشيدة على الدعم والتمكين الذي يجده القطاع الرياضي، والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة واهتمامه برياضة السنوكر في المملكة. إن إقامة بطولة العالم للسنوكر في السعودية تجسد الاهتمام بالرياضات المختلفة، وتعكس رؤيتنا المشتركة لتطوير رياضة السنوكر في المنطقة، وإلهام الأجيال القادمة لممارسة هذه الرياضة المميزة. كما أن الجوائز التي يتم تقديمها تعبر عن التزامنا بتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. نشكر شركاءنا في ماتش روم على هذا التعاون المثمر، ونسعى سويًّا لتحقيق المزيد من النجاحات".
وتعليقًا على هذا الموضوع قال "نيل روبرتسون" بطل العالم في نسخة 2010: "يسعدنا توسّع نطاق المنافسات الرياضية لتشمل مناطق جديدة مثل السعودية، التي تبذل جهودًا كبيرة لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. ويعد إدراج السنوكر ضمن هذه الاستراتيجية خطوة إيجابية تساهم في تعزيز وتطوير الرياضة على مستوى العالم".
وأضاف: "نشهد زيادة ملحوظة في عدد البطولات، مع تقديم جوائز مالية أكبر، ونقاط تصنيف وفرص متميزة لجميع اللاعبين. وتعزز مشاركة اللاعبين السعوديين من الجولة الأولى قيمة البطولة وترفع مستوى المنافسة. ونتطلّع لانطلاق البطولة ومنح الجماهير تجربة رياضية عالمية المستوى".
ويمكن حجز التذاكر الآن ومشاهدة أبرز نجوم اللعبة وهم يتنافسون على اللقب في أجواء حماسية من قلب العاصمة السعودية.