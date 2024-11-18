في ختام معسكر الأحساء.. الأخضر تحت21 يكسب البحرين بثنائية

ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، خالد العسيري، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، بدر العمير، عبدالملك الجابر، عبدالله الزيد، عبدالله معتوق، مشاري النمر.