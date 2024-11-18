في ختام معسكر الأحساء.. الأخضر تحت21 يكسب البحرين بثنائية

تغلب المنتخب السعودي تحت 21 عاماً لكرة القدم، على منتخب البحرين بنتيجة 2-1، في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، في ختام المعسكر الإعدادي بالأحساء.
وجاء هدفا "الأخضر" عن طريق اللاعبين مشاري النمر في الدقيقة 29، وعبدالعزيز العثمان في الدقيقة 82 من مجريات المباراة.
ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، محمد عبدالرحمن، محمد الدوسري، خالد العسيري، سليمان هزازي، عبدالملك العييري، بدر العمير، عبدالملك الجابر، عبدالله الزيد، عبدالله معتوق، مشاري النمر.