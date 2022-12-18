رياضة

"ميسي" و"دي ماريا " يوقِّعان على تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر2022

على حساب فرنسا.. أضاف "التانغو" النجمة الثالثة في مسيرته
فرحة لاعبي منتخب الأرجنتين بالفوز على فرنسا
فرحة لاعبي منتخب الأرجنتين بالفوز على فرنسا
أحمد سرور
أحمد سرور

توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022 ( للمرة الثالثة في تاريخه ) ، في نسخته رقم 22 ، على حساب نظيره فرنسا 4/2 بركلات الترجيح ، بعد نهاية المباراة والاشواط الاضافية 3/3 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء اليوم الأحد ، على أرض ملعب لوسيل (شمال العاصمة القطرية الدوحة ) وسط حضور 80 ألف متفرج ، بقيادة الحكم البولندي "سيمون" .

الشوط الأول

انحصر اللعب وسط الميدان ، حتى الدقيقة 23 حين أعاق الفرنسي "عثمان ديمبلي " الأرجنتيني "دي ماريا " داخل الصندوق لم يتردد حكم اللقاء في احتساب ركلة جزاء ، نفذها القائد " المخضرم " ميسي " ببراعة على يسار الحارس " هوغو لوريس " كهدف أول .

وبينما يسعى الفرنسيون لترتيب أوراقهم ، باغتهم "دي ماريا " بالهدف الثاني للأرجنتين عند الدقيقة36.

وفي الدقيقة 40 أخرج المدير الفني لفرنسا " ديشامب" المهاجم "جيرو" ودفع باللاعب "تورام " .

الشوط الثاني

حاول " مبابي " تقليص الفارق عند الدقيقة 70 لكن تسديدته جانبها الصواب نحو حارس مرمى الأرجنتين " مارتينز " .

وعند الدقيقة 71 خرج الفرنسي " غريزمان " وحل بدلاً عنه "كومان " .

وشهد الشوط الثاني تألق حارس " الديوك " الفرنسي "لوريس " ، حيث تصدى على أكثر من كرة خطرة عن طريق " الفاريز" و " ميسي " .

وخلال دقيقة واحدة ، أعاد "مبابي" منتخب بلاده فرنسا للمباراة من جديد ، بعد أن أحرز هدفين متتاليين ، الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 80، وأضاف الثاني عند الدقيقة 81 من تسديدة ولا اروع على الطائر.

الأشواط الإضافية

انتهى الشوط الإضافي الأول دون أهداف ، فيما حضرت "رقصة التانغو" الأرجنتينية بهدف ثالث عند الدقيقة 108 عن طريق "ليونيل ميسي " أشعل المدرجات .

وفي الدقيقة 117 أحرز " مبابي " هدف التعادل لفرنسا من ركلة جزاء " هاتريك " للاعب .

ركلات الترجيح

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب الأرجنتين بنتيجة 4/2

منتخب فرنسا
منتخب الأرجنتين
كأس العالم FIFA قطر 2022

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