"ميسي" و"دي ماريا " يوقِّعان على تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم قطر2022

توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022 ( للمرة الثالثة في تاريخه ) ، في نسخته رقم 22 ، على حساب نظيره فرنسا 4/2 بركلات الترجيح ، بعد نهاية المباراة والاشواط الاضافية 3/3 ، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين ، مساء اليوم الأحد ، على أرض ملعب لوسيل (شمال العاصمة القطرية الدوحة ) وسط حضور 80 ألف متفرج ، بقيادة الحكم البولندي "سيمون" .

الشوط الأول

انحصر اللعب وسط الميدان ، حتى الدقيقة 23 حين أعاق الفرنسي "عثمان ديمبلي " الأرجنتيني "دي ماريا " داخل الصندوق لم يتردد حكم اللقاء في احتساب ركلة جزاء ، نفذها القائد " المخضرم " ميسي " ببراعة على يسار الحارس " هوغو لوريس " كهدف أول .

وبينما يسعى الفرنسيون لترتيب أوراقهم ، باغتهم "دي ماريا " بالهدف الثاني للأرجنتين عند الدقيقة36.

وفي الدقيقة 40 أخرج المدير الفني لفرنسا " ديشامب" المهاجم "جيرو" ودفع باللاعب "تورام " .

الشوط الثاني

حاول " مبابي " تقليص الفارق عند الدقيقة 70 لكن تسديدته جانبها الصواب نحو حارس مرمى الأرجنتين " مارتينز " .

وعند الدقيقة 71 خرج الفرنسي " غريزمان " وحل بدلاً عنه "كومان " .

وشهد الشوط الثاني تألق حارس " الديوك " الفرنسي "لوريس " ، حيث تصدى على أكثر من كرة خطرة عن طريق " الفاريز" و " ميسي " .

وخلال دقيقة واحدة ، أعاد "مبابي" منتخب بلاده فرنسا للمباراة من جديد ، بعد أن أحرز هدفين متتاليين ، الأول من ركلة جزاء عند الدقيقة 80، وأضاف الثاني عند الدقيقة 81 من تسديدة ولا اروع على الطائر.

الأشواط الإضافية

انتهى الشوط الإضافي الأول دون أهداف ، فيما حضرت "رقصة التانغو" الأرجنتينية بهدف ثالث عند الدقيقة 108 عن طريق "ليونيل ميسي " أشعل المدرجات .

وفي الدقيقة 117 أحرز " مبابي " هدف التعادل لفرنسا من ركلة جزاء " هاتريك " للاعب .

ركلات الترجيح

واحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب الأرجنتين بنتيجة 4/2