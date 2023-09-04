حسم الأمر .. " راموس" ينضم إلى إشبيلية الإسباني لمدة موسم واحد

يشار إلى أن راموس صاحب الـ37 عاماً حمل ألوان اشبيلية موسم 2004/2005، قبل انتقاله إلى ريال مدريد والذي استمر معه حتى 2021 قبل اللعب لعامين مع باريس سان جيرمان.