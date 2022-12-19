إجماع الصحف العالمية.. "ميسي" الأفضل في تاريخ كرة القدم

سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على انتصار الأرجنتين على فرنسا في نهائي كأس العالم، وفوز ليونيل ميسي قائد الفريق بالمونديال للمرة الأولى في مسيرته، لتؤكد بأنه برهن عملياً على أنه الأفضل في تاريخ كرة القدم.
وقالت صحيفة «ميرور» عن ميسي: «الأفضل في التاريخ فاز بكأس العالم. ليونيل يثبت أنه الرقم 1 ويؤكد بأنه سيواصل اللعب على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده الأرجنتين، رافضاً فكرة الاعتزال في الوقت الراهن».
ووصفت صحيفة "أولي" الأرجنتينية النهائي بأنه أعظم نهائي في تاريخ كأس العالم على الإطلاق، بعد تسجيل لاعبي الفريقين 6 أهداف، ولجوء الطرفين إلى ركلات الترجيح، ليتألق إيمليانو مارتينيز ويفوز ليونيل ميسي بالبطولة الأغلى والأكثر قيمة عالمياً ودولياً.
وأضافت الصحيفة بأن ميسي حقق المجد من جميع جوانبه، بعد تحقيقه لقب كأس العالم وكوبا أميركا مع منتخب بلاده، ليحصل على جميع الألقاب الممكنة على الصعيدين المحلي والدولي، ويخلد اسمه في سجلات التاريخ دائماً.
وكتبت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية في مقدمتهما بمقولة "مارادوحا" في الجميع بين كلمتي مارادونا والدوحة في لفظ واحد، بعد تحقيق ميسي لقب كأس العالم في الدوحة ومعادلته إنجاز مارادونا التاريخي في 1986.
أما صحيفة «تايمز» فأشارت إلى ميسي باللاعب الأعظم، لتضع في صدر صفحتها صورة قائد الأرجنتين مع اللاعبين والجماهير أثناء رفع الكأس، وتتحدث عن النهائي المثير والصراع الثنائي بين ميسي ومبابي أثناء المباراة.
وأكدت صحيفة «ستار» أن ميسي حصل على البطولة الأهم في مسيرته بعد سنوات طويلة من المحاولة، ليحقق كأس العالم لعام 2022 وهو على مشارف ترك كرة القدم بالكامل، ويبرهن للجميع أنه الأفضل.
كما تحدثت صحيفة «تليجراف» عن النهائي في 3 كلمات وهي: «إعجاز، سحر، ليونيل ميسي، مع وضع صورة الأرجنتيني أجويرو وهو يحمل ميسي على عاتقه أثناء رفع البطولة والاحتفال بالفوز بالمونديال».
هذا ولخصت صحيفة "إندبندنت" المباراة في 3 عبارات وهي: «اللاعب الأعظم، النهائي الأعظم، والجائزة الأعظم"، مع وضع صورة ليونيل ميسي أثناء تقبيله كأس العالم بعد مراسم التتويج باللقب الاستثنائي».
كذلك احتفلت الصحف الكتالونية المقربة من نادي برشلونة بخبر تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم، لتوضح صحيفة «سبورت» أن ليونيل ميسي ختم مشواره الدولي بأفضل شكل رائع ليحقق بطولة كأس العالم، أما صحيفة "موندو ديبورتيفو" فوصفت ميسي بالأفضل في التاريخ على صدر صفحتها الأولى.
يذكر أن صحف مدريد أيضاً امتدحت ميسي كثيراً بعد الفوز، حيث أكدت صحيفة «ماركا» بأن ميسي قاد الأرجنتين للبطولة بنجاح، فيما أشارت صحيفة «آس» إلى أن ميسي عادل مجد مارادونا من الباب الكبير ووضع بصمته التي لن تنسى في عالم كرة القدم.