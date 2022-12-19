إجماع الصحف العالمية.. "ميسي" الأفضل في تاريخ كرة القدم

يذكر أن صحف مدريد أيضاً امتدحت ميسي كثيراً بعد الفوز، حيث أكدت صحيفة «ماركا» بأن ميسي قاد الأرجنتين للبطولة بنجاح، فيما أشارت صحيفة «آس» إلى أن ميسي عادل مجد مارادونا من الباب الكبير ووضع بصمته التي لن تنسى في عالم كرة القدم.