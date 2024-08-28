"بوليفارد رياض سيتي" يحتضن نزالات نصف النهائي في "دوري المقاتلين المحترفين" يوم 20 سبتمبر

وسيتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز مكانهم في الأدوار المتقدمة من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعى الجميع لتحقيق انتصاراتهم القادمة في دور نصف النهائي الذي سيؤهلهم إلى الانتقال للمرحلة الأخيرة الختامية.