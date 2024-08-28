"بوليفارد رياض سيتي" يحتضن نزالات نصف النهائي في "دوري المقاتلين المحترفين" يوم 20 سبتمبر

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين وهي المنظمة التي تقيم الدوري الرياضي الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في العالم، عن مواجهات نصف النهائي المقرر تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 20 سبتمبر في "بوليفارد رياض سيتي".
وسيتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز مكانهم في الأدوار المتقدمة من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعى الجميع لتحقيق انتصاراتهم القادمة في دور نصف النهائي الذي سيؤهلهم إلى الانتقال للمرحلة الأخيرة الختامية.
وفي الحدث الرئيس، سيواجه السعودي عبدالله القحطاني (9-1) الأردني عبدالرحمن الحياصات (4-0) في نصف نهائي وزن الريشة، كما سيشهد الحدث الرئيس المشترك نزال الأردني جراح السيلاوي (20-6) أمام المصري عمر الدفراوي (11-6) في مباراة نصف نهائي الوزن المتوسط.
ومن المقرر أن تشهد مواجهات نصف النهائي أيضاً مواجهة الجزائري سهيل الطاهري (7-4-1) مع الإيراني محسن محمد الصيفي (5-1) في فئة الوزن الخفيف، بينما يلتقي العراقي علي طالب (10-1) مع الأردني جلال الدعجة (11-8). في قسم وزن الديك.
وستكون بطاقات النزال للنسخة الثالثة من دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشكل الآتي:
نزال نصف نهائي وزن الريشة: عبدالله القحطاني (9-1) ضد عبدالرحمن الحياصات (4-0). نزال نصف النهائي في الوزن المتوسط: (20-6) جراح السيلاوي ضد عمر الدفراوي (11-6). نزال نصف النهائي في وزن المتوسط: محمد الأقرع (6-0) ضد بدر الدين دياني (8-3). نصف نهائي الوزن الخفيف: سهيل الطاهري (7-4-1) ضد محسن محمد الصيفي (5-1). نزال نصف النهائي لوزن الديك: علي طالب (10-1) ضد جلال الدعجة (11-8). نصف نهائي وزن الريشة: إسلام رضا (11-1) ضد مراون بلاجويت (5-0). مباراة نصف النهائي لوزن الديك: إلياس بودقزدام (19-8) ضد رشيد الحزومي (14-3). نصف نهائي الوزن الخفيف: جورج عيد (9-4) ضد عمر الرقيقي (4-0). وزن الريشة: آدم مسكيني (8-3) ضد يزيد حسنين (3-1).