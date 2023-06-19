المدرب أبيل فيريرا يرفض عروضًا لتولي القيادة الفنية لكل من الهلال والنصر

ويبحث النصر والهلال عن مدربين لتدريب فريقيهما بالموسم الجديد، حيث ارتبط اسماهما بالعديد من المدربين؛ أبرزهم: لويس كاسترو، مانويل بيلغريني، ماسيميليانو أليغرى، ليوناردو جارديم.