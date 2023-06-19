المدرب أبيل فيريرا يرفض عروضًا لتولي القيادة الفنية لكل من الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض البرتغالي أبيل فيريرا، مدرب بالميراس البرازيلي، عرضين أخيرين قد تلقاهما من أندية في السعودية، آخرهما الأسبوع الماضي.
ووفقًا لصحيفة "ESPN" الإسبانية فإن فيريرا رفض عرض الهلال الذي كان براتب نحو 20 مليون يورو سنويًا (105 مليون ريال برازيلي)، بعقد لمدة موسمين.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى أن المدرب البرتغالي سبق وأن رفض في مايو الماضي عرضًا لتولي القيادة الفنية لنادي النصر، خلفًا للفرنسي رودي غارسيا.
ويبحث النصر والهلال عن مدربين لتدريب فريقيهما بالموسم الجديد، حيث ارتبط اسماهما بالعديد من المدربين؛ أبرزهم: لويس كاسترو، مانويل بيلغريني، ماسيميليانو أليغرى، ليوناردو جارديم.