التعادل السلبي يحسم مواجهة بولندا والمكسيك .. والأخضر السعودي ينفرد بصدارة المجموعة

بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان البولندي والمكسيكي نقاط المباراة، لينفرد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفضل فوزه التاريخي على المنتخب الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء ، في حين أضاف كل منتخب نقطة لرصيده، جاءا في المركزين الثاني بالمجموعة، بينما أنهى المنتخب الأرجنتيني الجولة الأولى في المركز الأخير من دون أي نقطة.