التعادل السلبي يحسم مواجهة بولندا والمكسيك .. والأخضر السعودي ينفرد بصدارة المجموعة

حسم التعادل السلبي من دون أهداف مواجهة المنتخب البولندي الأول لكرة القدم ، مع نظيره المكسيكي، اليوم الثلاثاء، على ملعب 974 المونديالي ، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™.
وأضاع روبرت ليفاندوفسكي قائد المنتخب البولندي ومهاجم برشلونة الإسباني ضربة جزاء، حيث تصدى غييرمو أوتشوا حارس مرمى المكسيك ببراعة لتسديدة ليفاندوفسكي في الدقيقة 58.
بهذه النتيجة تقاسم المنتخبان البولندي والمكسيكي نقاط المباراة، لينفرد المنتخب السعودي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفضل فوزه التاريخي على المنتخب الأرجنتيني، اليوم الثلاثاء ، في حين أضاف كل منتخب نقطة لرصيده، جاءا في المركزين الثاني بالمجموعة، بينما أنهى المنتخب الأرجنتيني الجولة الأولى في المركز الأخير من دون أي نقطة.
وفي الجولة الثانية يواجه منتخب السعودية السبت المقبل نظيره البولندي بملعب المدينة التعليمية، بينما تقابل الأرجنتين المكسيك باليوم نفسه.