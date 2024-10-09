مدرب الأخضر "مانشيني" قبل مواجهة اليابان: نواجه منتخبًا صعبًا.. وقرار فني خلف استبعاد "البليهي"

وأكد الإيطالي روبرتو مانشيني خلال المؤتمر، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية، على صعوبة مواجهة المنتخب الياباني، وقال: "المنتخب الياباني يمتلك لاعبين مميزين للغاية، وستكون المواجهة صعبة وقوية جدًّا"، مشيرًا إلى أن استبعاد اللاعب علي البليهي جاء بقرار فني نظرًا لانخفاض أدائه حاليًّا، وعند عودة أدائه المميز سيعود للتشكيلة بكل تأكيد.