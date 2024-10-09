مدرب الأخضر "مانشيني" قبل مواجهة اليابان: نواجه منتخبًا صعبًا.. وقرار فني خلف استبعاد "البليهي"

عُقد مساء اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي للمدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الإيطالي روبرتو مانشيني، للحديث عن المواجهة المرتقبة غدًا أمام المنتخب الياباني في الجولة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026م.
وأكد الإيطالي روبرتو مانشيني خلال المؤتمر، الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الصحفية بمدينة الملك عبدالله الرياضية، على صعوبة مواجهة المنتخب الياباني، وقال: "المنتخب الياباني يمتلك لاعبين مميزين للغاية، وستكون المواجهة صعبة وقوية جدًّا"، مشيرًا إلى أن استبعاد اللاعب علي البليهي جاء بقرار فني نظرًا لانخفاض أدائه حاليًّا، وعند عودة أدائه المميز سيعود للتشكيلة بكل تأكيد.
وأضاف مانشيني أن المنتخب الياباني يُعد من أفضل المنتخبات الآسيوية، وستكون مباراة الغد صعبة للمنتخبين. كما أشار إلى أن عدم مشاركة اللاعبين المحليين بشكل مستمر في الدوري يُشكل إشكالية بالنسبة لهم.
وأشار أيضًا إلى أن الحضور الجماهيري المميز في مباراة الغد سيكون له أثر كبير في المواجهة، ويتمنى حضورهم ومؤازرتهم، ويتطلع لتقديم المنتخب السعودي مستوى يليق بالحدث.
من جانبه، تحدث اللاعب عبدالإله المالكي قائلًا: "أولًا، نتمنى الشفاء العاجل للاعب فهد المولد، حيث إننا نفتقد روحه ومعنوياته المرتفعة في المنتخب". وأضاف: "جميع اللاعبين متحمسون لخوض مواجهة الغد، خاصةً أن المنتخب لم يخسر على أرضه أي مواجهة، وهذا يدفعنا لتقديم مستوى أفضل".