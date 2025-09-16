رسمياً.. ملعب نادي الشباب يحمل اسم "SHG ARENA" لموسمين

رسمياً، وقّع نادي الشباب اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجموعة SHG، يحصل بموجبها على حقوق تسمية ملعبه لمدة عامين، ليحمل الاسم الجديد "SHG ARENA".
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر النادي، حيث مثّل نادي الشباب رئيس مجلس الإدارة المكلّف خليف الهويشان، فيما مثّل مجموعة SHG الرئيس التنفيذي محمد القرافي، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الرياضة، ومنسوبي النادي، وممثلي الشركة، ووسائل الإعلام.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه النادي لتعزيز موارده الاستثمارية وتنويع مصادر دخله، بما يدعم مسيرته الرياضية، ويُسهم في تطوير بنيته التحتية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى استدامة الأندية ورفع كفاءة القطاع الرياضي.
ويُعد إطلاق اسم "SHG ARENA" على ملعب النادي نموذجًا للتعاون بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، ويعكس المكانة المتصاعدة لدوري روشن السعودي، وما يحظى به من متابعة محلية وعالمية.
وأكد نادي الشباب اعتزازه بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة – أيّدها الله – والاهتمام الخاص من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بتطوير كرة القدم السعودية ووصولها للعالمية، إلى جانب جهود وزارة الرياضة بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في تمكين الأندية وتوسيع الاستثمار الرياضي.
وشدد النادي على التزامه بمواصلة تعزيز مساره الرياضي والاستثماري، بما يحقق تطلعات جماهيره، ويواكب المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الرياضة السعودية.