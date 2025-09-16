رسمياً.. ملعب نادي الشباب يحمل اسم "SHG ARENA" لموسمين

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر النادي، حيث مثّل نادي الشباب رئيس مجلس الإدارة المكلّف خليف الهويشان، فيما مثّل مجموعة SHG الرئيس التنفيذي محمد القرافي، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الرياضة، ومنسوبي النادي، وممثلي الشركة، ووسائل الإعلام.