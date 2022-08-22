أندية التعاون والرائد والوحدة حصلت على شهادة الكفاءة المالية

حصلت إدارات أندية التعاون، والرائد، والوحدة، اليوم الاثنين، على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن سددت جميع التزاماتها التعاقدية والمالية، حسب النطاق المحدد حتى تاريخ 31 مارس الماضي، طبقًا لما أعلن عبر حساباتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وتتيح شهادة الكفاءة المالية للأندية التسجيل، فيما يمنع النادي المتعثر من الوفاء بالتزاماته من توقيع أي تعاقدات.
وانضم التعاون والرائد والوحدة إلى 12 ناديًا استخرجت شهادة الكفاءة، هي: الاتحاد والهلال وضمك والفتح وأبها والطائي والعدالة والفيحاء والخليج والشباب والاتفاق والنصر، التي حصلت على الشهادة في وقت لاحق، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.