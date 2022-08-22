أندية التعاون والرائد والوحدة حصلت على شهادة الكفاءة المالية

حصلت إدارات أندية التعاون، والرائد، والوحدة، اليوم الاثنين، على شهادة الكفاءة المالية، بعد أن سددت جميع التزاماتها التعاقدية والمالية، حسب النطاق المحدد حتى تاريخ 31 مارس الماضي، طبقًا لما أعلن عبر حساباتهم الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".