مهرجان الهجن في ثاني أيام الفترة الختامية.. "مذهل" في القمة و"السائح" يخطف النجومية

حافظت المطية "مذهل" لمالكها السعودي محمد صالح آل رزق بالتوقيت الأفضل في فئة "الحقايق" أول يومين من أيام المرحلة النهائية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته السادسة، والتي انطلقت في العاشر من أغسطس الجاري بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن.
وظفرت المطية "السايح" لمالكها السعودي صالح ماكماهون الدوسري بالتوقيت الأفضل في أشواط اليوم الثاني، اليوم الاثنين، بتوقيت بلغ 2:53.721 دقيقة خلال الفترة المسائية، فيما نجحت المطية "مذهل" بتحقيق لقب الشوط الثاني خلال الفترة المسائية أمس بتوقيت بلغ 2:49.096 دقيقة، لتتصدر قائمة الترتيب.
وأقيم في اليوم الثاني من المرحلة النهائية 31 شوطاً، شهد مشاركة 1435 مطية، بواقع 821 مطية في الفترة الصباحية، و614 مطية في الفترة المسائية، قطعت (62 كلم)، بواقع (2 كلم) مسافة كل شوط.
وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.
وعزز المهرجان من تواجده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيزه في الثقافة السعودية، فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.