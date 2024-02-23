صافرة أرجنتينية تضبط مواجهة التعاون والأخدود

عيّن اتحادُ القدم طاقمَ تحكيم من أمريكا الجنوبية لقيادة مواجهة التعاون وضيفه الأخدود، بقيادة الحكم الأرجنتيني "سيباستيان زونينو"، على أن يساعده مواطناه: "بابلو جونزاليس" مساعدًا أول، و"بابلو أسيفيدو" مساعدًا ثانيًا، في حين سيشرف على إدارة غرفة الفيديو الأرجنتيني "جيرمان ديلفينو"، بمساعدة من الحكم السعودي محمد العكبري.