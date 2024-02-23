صافرة أرجنتينية تضبط مواجهة التعاون والأخدود

أعلن الاتحادُ السعودي لكرة القدم عن طواقم التحكيم التي ستقود مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 21 المسماة "جولة يوم التأسيس" من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
عيّن اتحادُ القدم طاقمَ تحكيم من أمريكا الجنوبية لقيادة مواجهة التعاون وضيفه الأخدود، بقيادة الحكم الأرجنتيني "سيباستيان زونينو"، على أن يساعده مواطناه: "بابلو جونزاليس" مساعدًا أول، و"بابلو أسيفيدو" مساعدًا ثانيًا، في حين سيشرف على إدارة غرفة الفيديو الأرجنتيني "جيرمان ديلفينو"، بمساعدة من الحكم السعودي محمد العكبري.
فيما سيتولّى محمد الهويش إدارة مباراة الرياض وضيفه الرائد، وسيعاونه كلٌّ من: خلف الشمري، وياسر السلطان، فيما سيتولّى إدارةَ غرفة الفيديو محمد السماعيل، وسيساعده مفرح آل حسن.
واختار اتحادُ الكرة الحكمَ فيصل البلوي لقيادة مباراة الفتح ونظيره ضمك؛ حيث سيساعده كلٌّ من: بدر الشمراني، وأحمد العتيق، أما غرفة الفيديو فستكون بقيادة أحمد الرميخاني، وبمساعدة من محمد العرمطي.