المغرب خارج أسوار أمم إفريقيا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

ودَّع منتخب المغرب الأول لكرة القدم بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل في دور الـ16، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب "لاورينت بوكو "، بقيادة الحكم محمود إسماعيل.
هدفا المباراة جاءا في الدقيقتَين الـ37 والـ90+5.
كما أضاع المغرب ركلة جزاء عن طريق "حكيمي" في الدقيقة الـ85 بعد أن سدد كرة قوية، ارتطمت في العارضة.
وخرج "سفيان مرابط" بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ90+2؛ ليكمل المغرب اللقاء بعشرة لاعبين.
وبتلك النتيجة يواجه جنوب إفريقيا نظيره الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي.