المغرب خارج أسوار أمم إفريقيا بعد الخسارة من جنوب إفريقيا

ودَّع منتخب المغرب الأول لكرة القدم بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدفين دون مقابل في دور الـ16، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب "لاورينت بوكو "، بقيادة الحكم محمود إسماعيل.