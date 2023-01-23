"كاميرون سميث" يؤكد مشاركته في بطولة السعودية الدولية للقولف

ويعد سميث المصنف الثالث دوليًا في الوقت الحالي، والحاصل على جائزة أفضل لاعب لعام 2022 من PGA، وحامل لقب بطولة بريطانيا المفتوحة، سيشارك إلى جانب مجموعة من نخبة نجوم رياضة القولف على مستوى العالم ومنهم الأمريكي هارولد فارنر، حامل لقب نسخة العام الماضي من بطولة السعودية الدولية، بالإضافة إلى أفضل 30 لاعبًا تحت مظلة الجولة الآسيوية للقولف، في الحدث المرتقب والمُقام في الفترة من 2 حتى 5 فبراير 2023.