قراءة فنية لفريقي الهلال وأروا قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا

تضمنت جميع التمريرات الخمس الأولى للفريق السعودي في مباراة الذهاب وجود قلب دفاع أو لاعب خط وسط أو كليهما خلالها، في مباراة على أرضه، كان من المتوقع أن يسيطر الفريق على الكرة، وفعل ذلك من حيث الاستحواذ، لكن في الحقيقة أن الكثير من تمريراتهم كانت جانبية أو خاطئة وتمركزت في الثلث الدفاعي والوسط، وهو ما يشير إلى الكثير من عدم قدرتهم على نقل اللعب إلى ملعب المنافس.