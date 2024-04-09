مدرب النصر "كاسترو": دائمًا يتمّ استفزاز "رونالدو" وأرى أنه لم يقم بشيء يستحقّ الطرد

أكّد البرتغالي "لويس كاسترو" مدرب فريق النصر، أن هناك بعضَ الأمور التي أدّت إلى خسارة فريقه أمام الهلال.
وحقّق الهلالُ فوزًا ثمينًا على نظيره النصر بنتيجة "2/ 1"، ضمن منافسات دور نصف النهائي بمسابقة كأس السوبر السعودي.
وتابع كاسترو قائلًا: "أشعر بالاستغراب من عدم ذهاب حكم المباراة لرؤية تقنية الفار في الهدف الملغَى، وقد لعبنا الشوطَ الأول بطريقة رائعة، لكن في الشوط الثاني لم نتحكّم في المباراة بالطريقة التي كنا نتمنّاها".
وأضاف مدرب النصر: "واجهتْنا بعضُ الصعوبات في الهجوم بالشوط الثاني، عكس الهلال الذي استغلّ الفرص التي أتيحت لهم وسجل هدفين".
وعن واقعة طرد "رونالدو" علّق قائلًا: "يصعب التطرق إلى واقعة تلقّي رونالدو البطاقةَ الحمراء؛ فقد شاهدنا عدة لقطات سابقة هذا الموسم يتم فيها استفزاز رونالدو، وبعد رؤيتي لبعض الصور رونالدو لم يقم بشيء يستحقّ الطرد، ولاعب المنافس قام بالتمثيل".