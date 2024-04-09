مدرب النصر "كاسترو": دائمًا يتمّ استفزاز "رونالدو" وأرى أنه لم يقم بشيء يستحقّ الطرد

وتابع كاسترو قائلًا: "أشعر بالاستغراب من عدم ذهاب حكم المباراة لرؤية تقنية الفار في الهدف الملغَى، وقد لعبنا الشوطَ الأول بطريقة رائعة، لكن في الشوط الثاني لم نتحكّم في المباراة بالطريقة التي كنا نتمنّاها".