بعد تجاوز محطة إندونيسيا.. أخضر الصالات يحجز مقعده في نهائيات كأس آسيا بتايلاند

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات رسمياً إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند خلال شهر أبريل المقبل 2024، عقب فوزه على نظيره منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-2، في ختام مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية التي أقيمت في مدينة الدمام.