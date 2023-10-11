بعد تجاوز محطة إندونيسيا.. أخضر الصالات يحجز مقعده في نهائيات كأس آسيا بتايلاند

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات رسمياً إلى كأس آسيا لكرة قدم الصالات المقرر إقامتها في تايلاند خلال شهر أبريل المقبل 2024، عقب فوزه على نظيره منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-2، في ختام مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية التي أقيمت في مدينة الدمام.
وبدأ أخضر الصالات الشوط الأول بداية سريعة، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف سجلت عن طريق فارس القحطاني ومعاذ العسيري ونواف العروان، وفي الشوط الثاني تمكن منتخب إندونيسيا من تسجيل الهدفين الأول والثاني، لينتهي وقت المباراة بفوز وتأهل الأخضر.
وبذلك يحصد أخضر الصالات بطاقة التأهل الثانية بعد أن جمع 6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما حصل منتخب أفغانستان على المركز الأول برصيد 7 نقاط وإندونيسيا في المركز الثالث بـ4 نقاط وماكاو في المركز الرابع بدون نقاط.