أندية سعودية تستهدف التعاقد مع دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا الإنجليزي

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور"، عن استعداد عدة أندية سعودية لتقديم عرض ضخم للتعاقد مع البرازيلي دوجلاس لويز، لاعب أستون فيلا، خلال الموسم المقبل.

وبحسب ما نشره الصحفي على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإنه يمكن للأندية السعودية تقديم عروض تزيد على 60 مليون يورو للاعب البرازيلي في يناير المقبل.