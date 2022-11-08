في حفل ختام دورة الألعاب السعودية 2022.. "فهد بن جلوي" يعلن انطلاق النسخة الثانية 2023 في الرياض

أقيم مساء اليوم الثلاثاء في الدرعية، حفل ختام منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، في نسختها الأولى، والتي استمرت 11 يوماً بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة، تنافسوا في 45 لعبة منها 5 رياضات مخصصة للألعاب البارالمبية، واستضافت المنافسات 20 منشأة رياضية في مدينة الرياض.
وتألقت الرياض على مدار 11 يوماً من المنافسات الحماسية، أظهرت خلالها المواهب الرياضية شغفاً كبيراً لاعتلاء منصات تتويج الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة، وسطروا أسماءهم في تاريخ الرياضة السعودية.
واستضافت الدرعية مساء اليوم الثلاثاء، الحفل الختامي لفعاليات الدورة، الذي شهد فقرات متنوعة وعروضاً فنية.
- السلام الملكي السعودي.
- عرض مرئي لمشاركات الرياضيين في دورة الألعاب السعودية الأولى 2022 ( أصحاب الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية من الجنسين - ألعاب فردية وجماعية ).
- مسيرة المنظمين والمتطوعين.
- إنزال علم الدورة.
- كلمة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، والذي أعلن من خلالها عن انطلاق النسخة الثانية للدورة في 2023 في العاصمة الرياض.
- التقاط الصور التذكارية مع الأبطال.
- عرض لأغنية الدورة ،وقدمتها الفنانة داليا مبارك، والفنان عايض يوسف، والفنان بدر الشعيبي، والفنانة الشابة زينة عماد.
- عروض للفرق الشعبية.
- أغنية للفنان رابح صقر.