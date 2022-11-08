في حفل ختام دورة الألعاب السعودية 2022.. "فهد بن جلوي" يعلن انطلاق النسخة الثانية 2023 في الرياض

أقيم مساء اليوم الثلاثاء في الدرعية، حفل ختام منافسات دورة الألعاب السعودية 2022، في نسختها الأولى، والتي استمرت 11 يوماً بمشاركة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة، تنافسوا في 45 لعبة منها 5 رياضات مخصصة للألعاب البارالمبية، واستضافت المنافسات 20 منشأة رياضية في مدينة الرياض.