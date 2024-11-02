دوري روشن.. بهدف لمثله.. الفتح والفيحاء تعادل

خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة فريق الفتح الأول لكرة القدم وضيفه الفيحاء، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب نادي الفتح بالأحساء لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وضع خالد كعبي الضيوف في المقدمة في الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن تابع عرضية منصور البيشي برأسه داخل الشباك في الدقيقة (45+3).
وتمكن الفتح من إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني من تصويبة ذكية سددها اللاعب لوكاس زيلاريان فاجأت الحارس موسكيرا؛ وذلك في الدقيقة 53.
بهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر، كما رفع الفتح رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.