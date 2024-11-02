دوري روشن.. بهدف لمثله.. الفتح والفيحاء تعادل

خيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مواجهة فريق الفتح الأول لكرة القدم وضيفه الفيحاء، في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت على ملعب نادي الفتح بالأحساء لحساب منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.