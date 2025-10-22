للشباب والشابات.. فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية

تمكين الشباب والشابات

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب والشابات من الإسهام في إنجاح البطولة، واكتساب خبرات عملية في مجالات متعددة، وبناء مهارات قيادية واتصالية من خلال برامج تدريبية تُعزز من جاهزيتهم لسوق العمل مستقبلًا. كما يُعدّ البرنامج فرصة ثمينة لاكتساب الخبرة الميدانية، والتعرف عن قرب على آليات تنظيم البطولات الكبرى، إضافة إلى بناء شبكة علاقات مهنية واسعة، وتنمية روح القيادة والعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية، التي تُسهم في تعزيز التطور الشخصي والمهني لدى المشاركين. كما يُتيح البرنامج للمتطوعين فرصة تسجيل ساعات التطوع عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.