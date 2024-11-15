أبرز الأرقام عقب نهاية الجولة الخامسة في مجموعة المنتخب السعودي للتصفيات الآسيوية

انتهت الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي يلعب بها المنتخب السعودي، وحملت العديد من الأرقام.
ويحتل المنتخب الياباني المركز الأول برصيد 13 نقطة، يليه منتخبات (أستراليا والسعودية والصين) برصيد 6 نقاط، ثم يأتي المنتخب البحريني برصيد 5 نقاط، وأخيرًا إندونيسيا بثلاث نقاط.
وشهدت الجولة 5 أهداف في ثلاث مباريات، انتهت مباراتان منها بفوز أحد المنتخبين، فيما حضر التعادل في مباراة واحدة.
ويمتلك المنتخب الياباني أقوى خط هجوم في المجموعة برصيد 19 هدفًا، ثم الصين برصيد 5 أهداف، وثالثًا إندونيسيا برصيد 4 أهداف.
أما أضعف خط دفاع فكان من نصيب المنتخب الصيني؛ إذ سكن شباكه 13 هدفًا، ثم المنتخب الإندونيسي بـ9 أهداف، ثم البحريني بـ8 أهداف.
وكانت المباراة الأكثر وفرة تهديفية فوز اليابان على إندونيسيا برباعية نظيفة، فيما كانت مباراة الأخضر السعودي وأستراليا هي النتيجة السلبية الوحيدة في المجموعة.