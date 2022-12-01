خلال معسكره في أبوظبي.. الاتفاق يكسب الوحدة الإماراتي بهدفين

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي من التغلب على مضيفه الوحدة الإماراتي بنتيجة 1/2 في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الخميس، على ملعب الشهامة بأبوظبي.
يأتي ذلك ضمن برنامج الاتفاق بمعسكر أبو ظبي الذي يستمرّ من 21 نوفمبر الجاري حتى 4 ديسمبر، في إطار المرحلة الثانية لتحضيرات الاتفاق استعدادًا لاستئناف منافسات دوري روشن السعودي.
سجل للاتفاق: أحمد الغامدي "د 50"، والبرازيلي فيتينو "د 68".
وعلى صعيد متصل قدم ممثل نادي الاتفاق إداري الفريق محمد العمري درعًا تذكاريًّا إلى نادي الوحدة، تسلّمه مدير الفريق الإماراتي عبد السلام جمعة.