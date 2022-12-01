خلال معسكره في أبوظبي.. الاتفاق يكسب الوحدة الإماراتي بهدفين

تمكّن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي من التغلب على مضيفه الوحدة الإماراتي بنتيجة 1/2 في اللقاء الودي الذي جمعهما، اليوم الخميس، على ملعب الشهامة بأبوظبي.