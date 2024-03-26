لاعبا أتلتيكو مدريد الإسباني مطلوبان في الدوري السعودي

تستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع نجوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقاً لتقارير صحفية.
وأفاد موقع "Onefootball" أن أندية سعودية مهتمة بكسب خدمات ماريو هيرموسو، مدافع الفريق الإسباني البالغ من العمر 28 عاماً، بالموسم الجديد.
وكانت قد ذكرت صحيفة "ماركا" أن هناك عرضاً جاداً من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع هيرموسو، دون الكشف عن اسمه، وهو على استعداد لتقديم عرض للاعب بضعف راتبه الحالي مع أتلتيكو مدريد.
وذكر ذات الموقع أنه يمكن أيضاً للمونتينيغري ستيفان سافيتش (33 عاماً) لاعب أتلتيكو مدريد أن ينتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين، أو الدوري الأمريكي في نهاية الموسم.