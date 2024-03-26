لاعبا أتلتيكو مدريد الإسباني مطلوبان في الدوري السعودي

وكانت قد ذكرت صحيفة "ماركا" أن هناك عرضاً جاداً من أحد الأندية السعودية للتعاقد مع هيرموسو، دون الكشف عن اسمه، وهو على استعداد لتقديم عرض للاعب بضعف راتبه الحالي مع أتلتيكو مدريد.