رياضة

تزامناً مع بدء معسكر قطر لخوض كأس آسيا.. مجلس جمهور المنتخب يطلق حملة دعماً للأخضر

تحت شعار "الأخضر ينادينا"
جماهير المنتخب السعودي
جماهير المنتخب السعودي

أطلق مجلس جمهور المنتخب السعودي، اليوم، حملة دعم للمنتخب الأول لكرة القدم تزامناً مع بدء معسكره استعداداً لبطولة كأس آسيا "قطر 2023"، تحت شعار "الأخضر ينادينا".

ولاقت الحملة تفاعلاً كبيراً من الأندية في المملكة، إذ نشرت عبر حساباتها الرسمية منشورات تدعم فيها الأخضر تحت وسم "#الأخضر_ينادينا" تضمنت رسائل دعم للاعبين قبل انطلاق مشوارهم في المحفل الآسيوي المنتظر.

وكانت بعثة الأخضر وصلت إلى العاصمة القطرية الدوحة في وقت سابق اليوم وذلك لدخول معسكر إعدادي أخير قبل خوض غمار المنافسات.

يذكر أن المنتخب السعودي يحل في المجموعة السادسة رفقة منتخبات عمان، تايلاند وقيرغيزستان.

قطر
المنتخب السعودي الأول لكرة القدم
بطولة كأس آسيا
مجلس جمهور المنتخب السعودي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org