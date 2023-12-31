تزامناً مع بدء معسكر قطر لخوض كأس آسيا.. مجلس جمهور المنتخب يطلق حملة دعماً للأخضر

ولاقت الحملة تفاعلاً كبيراً من الأندية في المملكة، إذ نشرت عبر حساباتها الرسمية منشورات تدعم فيها الأخضر تحت وسم "#الأخضر_ينادينا" تضمنت رسائل دعم للاعبين قبل انطلاق مشوارهم في المحفل الآسيوي المنتظر.