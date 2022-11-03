قطر تسمح بدخول جماهير المونديال دون تذاكر بعد انتهاء دور المجموعات

أعلنت السلطات القطرية اليوم الخميس السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022، إلى أراضيها، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات، بداية من 2 ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة.
وقالت اللجنة المنظمة للمونديال إن القرار يهدف إلى منح الجماهير فرصة الاستمتاع بالأجواء المونديالية مع بقية المشجعين والمنتخبات الموجودة في الدولة.
واشترطت السلطات القطرية على المشجعين الحصول على "بطاقة هيا" للدخول إلى البلاد، والتي يمكنهم تقديم الطلبات عليها عبر منصة "هيا" الإلكترونية، وفق المتطلبات المدرجة على الموقع بداية من اليوم.