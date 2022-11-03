قطر تسمح بدخول جماهير المونديال دون تذاكر بعد انتهاء دور المجموعات

أعلنت السلطات القطرية اليوم الخميس السماح بدخول الجماهير من غير حاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022، إلى أراضيها، وذلك بعد انتهاء دور المجموعات، بداية من 2 ديسمبر المقبل، دون اشتراط الحصول على تذكرة.