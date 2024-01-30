الهلال ينفرد بصدارة ممتاز الطائرة.. وقمة الجولة 13 تجمع الابتسام والاتحاد

تنطلق غداً الأربعاء الجولة الـ 13 من دوري ممتاز الكرة الطائرة، حيث يتصدر الهلال ترتيب الفرق 35 نقطة ثم الابتسام في المركز الثاني 27 نقطة، فالأهلي في المركز الثالث 29 نقطة، وتقدم الاتحاد للمركز الرابع 23 نقطة.