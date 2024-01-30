الهلال ينفرد بصدارة ممتاز الطائرة.. وقمة الجولة 13 تجمع الابتسام والاتحاد

تنطلق غداً الأربعاء الجولة الـ 13 من دوري ممتاز الكرة الطائرة، حيث يتصدر الهلال ترتيب الفرق 35 نقطة ثم الابتسام في المركز الثاني 27 نقطة، فالأهلي في المركز الثالث 29 نقطة، وتقدم الاتحاد للمركز الرابع 23 نقطة.
وتأتي مباراة الابتسام والاتحاد كأقوى مباريات هذه الجولة ويتوقع أن تحظى بالإثارة والمتعة كون الفريقان ينافسان على المراكز المتقدمة، المباراة ستقام على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 3:30 عصراً، فيما يواجه أبها نظيره النصر على صالة نادي أبها 3.30 عصراً.
ويحل الهلال ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك 3.30 عصراً، فيما يلتقي الأهلي نظيره الهداية على صالة النادي الأهلي 3.30 عصراً، ويلعب الوحدة والصفا على صالة نادي الوحدة 3.30 عصراً.
ويستضيف الفيصلي شقيقه الخليج على صالة نادي سدير 3.30 عصراً.