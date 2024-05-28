5 يونيو المقبل.. الأخضر السعودي يطير إلى إسلام أباد لمواجهة باكستان

أعلن الاتحاد الباكستاني لكرة القدم (PFF) أن المنتخب السعودي لكرة القدم سيصل إلى إسلام أباد الأربعاء الموافق 5 يونيو المقبل.
وستُقام مباراة الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 بين المنتخبَيْن في ملعب جناح في العاصمة الباكستانية في السادس من يونيو المقبل.
وانتهت المواجهة الأولى بين المنتخبَيْن بفوز المنتخب السعودي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت في منتصف نوفمبر 2023 في مدينة الأحساء السعودية.
يشارك المنتخب السعودي في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات: باكستان والأردن وطاجيكستان، ويتصدّر الأخضر المجموعة برصيد عشر نقاط.
تضم قائمة المدير الفني روبرتو مانشيني (31) لاعباً للالتحاق بالمعسكر، هم: محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، محمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.