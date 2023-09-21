رئيس اتحاد رفع الأثقال: في اليوم الوطني 93 نطمح لتحقيق مُنجز أولمبي وميداليات ذهبية عالمية

وتابع: لدينا ربّاعات سعوديات من فئات سنية يتدرجن من بدايتهن في عام 2019 واليوم لدينا فريق نسائي جيد ومستويات متقدمة ونحن نسير في المسار الصحيح ونشهد تطوراً بمستوى الرّبّاعات السعوديات بشكل جيد في هذه البطولة وما قبلها ونطمح مستقبلاً أن يكون لدينا ربّاعة عالمية تنافس في البطولات الدولية وتتأهل للأولمبياد وأن تترجم مشاركتهن إلى إنجازات قارية وعالمية وأولمبية.