النصر يسعى لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة أمام الزوراء

يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة الزوراء العراقي، مساء اليوم، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا الثاني 2025–2026، ساعيًا للحفاظ على سجله المثالي في البطولة.
ويدخل النصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ضمانه التأهل إلى دور الـ16 وتصدره للمجموعة بالعلامة الكاملة بعد 5 انتصارات متتالية، سجل خلالها 17 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط، ليؤكد تفوقه الواضح ويعزز مكانته كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.
في المقابل، يسعى الزوراء العراقي لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل، سواء عبر خطف نقطة التعادل أو حتى في حال الخسارة، شريطة تعثر فريق استقلال الطاجيكي في مباراته، حيث يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد 9 نقاط مقابل 6 نقاط لاستقلال.
ويسعى الفريق العراقي إلى إيقاف سلسلة انتصارات النصر وإلحاق الهزيمة الأولى به في البطولة، بينما يأمل "العالمي" أن يواصل عروضه القوية ويختم دور المجموعات بالعلامة الكاملة.