النصر يسعى لإنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة أمام الزوراء

يستعد فريق النصر السعودي لمواجهة الزوراء العراقي، مساء اليوم، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا الثاني 2025–2026، ساعيًا للحفاظ على سجله المثالي في البطولة.