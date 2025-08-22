ماتياس ياسله: نسعى للفوز باللقب.. إيفان توني: فريقنا جاهز للنهائي

أكد ماتياس ياسله، المدير الفني لفريق الأهلي، أن فريقه يسعى للتتويج بلقب كأس السوبر السعودي 2025، مشددًا على أن المباريات النهائية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
وقال المدرب الألماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي: "نحن متحمسون جدًا كفريق لخوض هذه البطولة، والمباراة النهائية بشكل خاص. تحقيق اللقب في بداية الموسم سيكون دافعًا كبيرًا لنا للسير في المسار الصحيح".
وأضاف: "لا يمكننا التنبؤ بنتيجة النهائي، لكننا نركز على أدق التفاصيل ونسعى للفوز باللقب. واجهنا الكثير من التحديات سابقًا، وكانت دافعًا لنا لتحقيق الانتصارات والألقاب، وسنحاول الاستمرار بالطريقة نفسها غدًا".
وتابع ياسله: "تواجهت مع جيسوس كثيرًا، وهو مدرب كبير أحترمه كثيرًا، لكن غدًا مباراة نهائية، والنهائيات لا تخضع للتوقعات".
من جانبه، قال المهاجم الإنجليزي إيفان توني: "فريقنا جاهز لهذا النهائي، ونسعى لتحقيق اللقب لبداية مثالية لموسمنا. أنا جزء من منظومة الفريق، وسواء سجلت غدًا أم لا، فالأهم هو فوز الأهلي والعودة بالكأس إلى جدة".