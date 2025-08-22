ماتياس ياسله: نسعى للفوز باللقب.. إيفان توني: فريقنا جاهز للنهائي

وأضاف: "لا يمكننا التنبؤ بنتيجة النهائي، لكننا نركز على أدق التفاصيل ونسعى للفوز باللقب. واجهنا الكثير من التحديات سابقًا، وكانت دافعًا لنا لتحقيق الانتصارات والألقاب، وسنحاول الاستمرار بالطريقة نفسها غدًا".