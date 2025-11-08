دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025) .. غامزة ألتون تحصد أول ذهبية

حجز 22 ملاكمًا وملاكمة مقاعدهم في نصف نهائي منافسات الملاكمة، خلال المنافسات التي جرت اليوم السبت في برج الفنون بالمسار الرياضي، ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة (الرياض 2025)، بحضور الأمير نايف بن عاصم بن نايف، رئيس الاتحاد الأردني للملاكمة، والدكتور رائد سامي العداون، وزير الشباب الأردني، إضافة إلى عباس عبدالقادر، رئيس الاتحاد الجزائري للعبة.