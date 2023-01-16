"النصر".. غدًا "أوسبينا" يخضع لعملية جراحية في المرفق

قال نادي النصر: إن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الكولومبي دافيد أوسبينا سيُجري غدًا الثلاثاء، عملية جراحية في المرفق، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين.