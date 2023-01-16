"النصر".. غدًا "أوسبينا" يخضع لعملية جراحية في المرفق

قال نادي النصر: إن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الكولومبي دافيد أوسبينا سيُجري غدًا الثلاثاء، عملية جراحية في المرفق، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الاثنين.
وأشار النادي العاصمي إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد الكشف الذي أجراه الحارس الدولي الكولومبي، الاثنين، لدى أحد الجراحين المختصين في إسبانيا.
وكتب النادي: "كلنا معك.. وننتظر عودتك.. وأمنياتنا لك بالشفاء العاجل بإذن الله".
وأصيب "أوسبينا" بكسر في إحدى عظام المرفق خلال مباراة الفريق أمام الشباب، السبت الماضي، في قمة مواجهات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.