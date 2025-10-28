القادسية يعبر إلى ربع نهائي كأس الملك بثلاثية في شباك الحزم

حسم فريق القادسية الأول لكرة القدم تأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه الحزم بنتيجة 3–1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
وكان الحزم قد باغت أصحاب الأرض بهدف مبكر سجّله فهد الحبشي عند الدقيقة التاسعة، بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من منتصف الملعب سكنت شباك الحارس كوين كاستيلس.
ورد القادسية سريعًا في الدقيقة 22، حين مرّر ناهيتان نانديز كرة عرضية متقنة للمهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي الذي أودعها الشباك بنجاح.
وفي الشوط الثاني، واصل القادسية ضغطه الهجومي، وأضاف الهدف الثاني عبر المكسيكي جوليان كينونيس في الدقيقة 54 بعد تمريرة من ريتيغي، قبل أن يعود كينونيس مجددًا ويحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء بطريقة "بانينكا" عند الدقيقة 63، مؤكدًا عبور فريقه إلى الدور ربع النهائي.