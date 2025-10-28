القادسية يعبر إلى ربع نهائي كأس الملك بثلاثية في شباك الحزم

حسم فريق القادسية الأول لكرة القدم تأهله إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على ضيفه الحزم بنتيجة 3–1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.