النصر يتطلع لثالث ألقابه في السوبر السعودي.. والأهلي يبحث عن الثاني

ويطمح النصر إلى حصد أول ألقاب الموسم الجديد، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بالبطولة، بعد تتويجه بها عامي 2019 و2020. كما يتطلع للاستفادة من المعنويات المرتفعة لدى لاعبيه عقب تجاوزهم عقبة الاتحاد، بطل ثنائية الموسم الماضي، في نصف النهائي، إلى جانب جودة الصفقات الأخيرة التي يسعى من خلالها للعودة إلى البطولات.