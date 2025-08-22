النصر يتطلع لثالث ألقابه في السوبر السعودي.. والأهلي يبحث عن الثاني

ترنو أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية نحو القمة المرتقبة التي تجمع بين النصر والأهلي، في نهائي كأس السوبر السعودي 2025، على ملعب هونغ كونغ الدولي.
ويدخل النصر المواجهة بدوافع كبيرة لاستعادة مكانته على منصات التتويج، بعد تدعيم صفوفه بعدد من النجوم البارزين، فيما يسعى الأهلي لتتويج مشروعه الطموح، الذي استقطب خلاله أسماء لامعة، بإضافة لقب جديد إلى خزائنه.
ويطمح النصر إلى حصد أول ألقاب الموسم الجديد، وتحقيق اللقب الثالث في تاريخه بالبطولة، بعد تتويجه بها عامي 2019 و2020. كما يتطلع للاستفادة من المعنويات المرتفعة لدى لاعبيه عقب تجاوزهم عقبة الاتحاد، بطل ثنائية الموسم الماضي، في نصف النهائي، إلى جانب جودة الصفقات الأخيرة التي يسعى من خلالها للعودة إلى البطولات.
من جانبه، يأمل الأهلي في الظفر بلقبه الثاني في المسابقة بعد نسخة 2016، ويدخل البطولة بديلاً عن الهلال، الذي اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ضيق الوقت، وحاجة لاعبيه للراحة بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الشهر الماضي. ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه المميزة بعد تتويجه نهاية الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا.
تشير الأرقام إلى تقارب تاريخي بين الفريقين، حيث التقيا في 136 مواجهة رسمية. فاز الأهلي بـ52 مباراة، مقابل 50 فوزًا للنصر، فيما حسم التعادل 34 لقاء. وسجل لاعبو الأهلي 192 هدفًا، مقابل 182 هدفًا للنصر، ما يعكس الندية بين الطرفين عبر السنوات.
بلغ النصر المباراة النهائية بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 2-1 في نصف النهائي، بينما تجاوز الأهلي القادسية بخمسة أهداف مقابل هدف. هذا التفوق الكبير يمنح الأهلي دفعة معنوية قبل المواجهة، في حين يتطلع النصر لتأكيد قوته أمام خصم اعتاد مواجهته في كبرى البطولات.