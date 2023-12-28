في الدمام.. اختتام المرحلة الثالثة من برنامج FIFA لمدارس البنين والبنات لاكتشاف المواهب

اختتمت اليوم الخميس المرحلة الثالثة من برنامج FIFA لمدارس البنين والبنات لاكتشاف المواهب في الدمام، والذي أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم، وامتدت لمدة يومين. وشهد البرنامج مشاركة 112 طالبًا و101 طالبة، و37 معلمًا و34 معلمة، كما شارك 12 طالبًا من أبناء وبنات شهداء الواجب و10 طلاب من دار الأيتام وذلك ضمن مبادرة إدارة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي.
ميدانيًا، تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريب وتوزيع اللاعبين واللاعبات على المجموعات، حيث كان التطبيق تحت قيادة المعلمين والمعلمات. وجاء المهرجان ضمن جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتأهيل المعلمين والمعلمات المسؤولين عن النشاط الرياضي، وفق أُسس فنية محددة، كما استهدف البرنامج تسهيل الجهود الرامية لتطوير عددٍ من المهارات المعتمدة على المستوى العالمي لتطوير الحياة الاجتماعية العالمية. يُذكر أن البرنامج أُقيم في جدة والرياض والدمام وسيُقام مستقبلاً عبر عدة مدن في المملكة، يستهدف من خلاله أبرز المواهب الكروية ومعلمي التربية البدنية في المدارس.
من جهة أخرى قدم المشرف الفني على البرنامج خالد الفرحان شكره وتقديره لوزارتي الرياضة والتعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، على اهتمامهم ودعمهم، كما قدم شكره للمعلمين والمعلمات المشاركين في البرنامج ولناديي القادسية والنهضة على إتاحة مرافقهم لإقامة المهرجان.