في الدمام.. اختتام المرحلة الثالثة من برنامج FIFA لمدارس البنين والبنات لاكتشاف المواهب

ميدانيًا، تم تقسيم الملعب إلى عدة محطات تدريب وتوزيع اللاعبين واللاعبات على المجموعات، حيث كان التطبيق تحت قيادة المعلمين والمعلمات. وجاء المهرجان ضمن جهود الاتحاد الدولي لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتطويرها، وتأهيل المعلمين والمعلمات المسؤولين عن النشاط الرياضي، وفق أُسس فنية محددة، كما استهدف البرنامج تسهيل الجهود الرامية لتطوير عددٍ من المهارات المعتمدة على المستوى العالمي لتطوير الحياة الاجتماعية العالمية. يُذكر أن البرنامج أُقيم في جدة والرياض والدمام وسيُقام مستقبلاً عبر عدة مدن في المملكة، يستهدف من خلاله أبرز المواهب الكروية ومعلمي التربية البدنية في المدارس.