اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس آسيا لكرة الصالات تايلاند 2024

أكمل منتخب الصين عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند، بعد فوزه على هونغ كونغ الصين 5-2 يوم الجمعة، على صالة بانكوك آرينا في بانكوك، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.
وسجل يانغ زو (4 و4 و27) وبان جونغدي (26) وبايهيردينغ توداهونغ (31) أهداف الصين، في حين أحرز ليو كين باو (27) وتشان لوك هيم (36) هدفي هونغ كونغ.
وتفوقت الصين في مجموع المباراتين أمام هونغ كونغ بواقع 11-2، لتحصل على بطاقة التأهل الأخيرة إلى النهائيات.
ويشار إلى أن مباريات منتخب تايلاند في هذه المجموعة اعتبرت مباريات ودية، ولم تؤثر على الترتيب النهائي للمجموعة.
وفي أعقاب انسحاب منتخب تركمانستان فقد باتت المجموعة تضم ثلاثة منتخبات، وبالتالي فإن الصين وهونغ كونغ تقابلتا في مواجهتين، من أجل تحديد الفريق المتأهل عن هذه المجموعة إلى النهائيات.
وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز تايلاند على الصين 5-1، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الصين على هونغ كونغ 6-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز تايلاند على هونغ كونغ 6-0.
وانضمت الصين في النهائيات إلى منتخبات أفغانستان والسعودية اللتين تأهلتا عن المجموعة الثانية، وإيران وقرغيزستان (المجموعة الثالثة)، وفيتنام وكوريا الجنوبية (المجموعة الرابعة)، وطاجيكستان وميانمار (المجموعة الخامسة).
كما تأهل للنهائيات أيضاً الكويت والبحرين (المجموعة السادسة)، وأوزبكستان والعراق (المجموعة السابعة)، واليابان حاملة اللقب وأستراليا (المجموعة الثامنة)، في حين تشارك تايلاند في النهائيات بصفتها الدولة المضيفة.
وتقام نهائيات البطولة في تايلاند خلال الفترة من 17 إلى 28 نيسان/أبريل 2024.