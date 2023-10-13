اكتمال عقد المتأهلين إلى كأس آسيا لكرة الصالات تايلاند 2024

أكمل منتخب الصين عقد المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات 2024 في تايلاند، بعد فوزه على هونغ كونغ الصين 5-2 يوم الجمعة، على صالة بانكوك آرينا في بانكوك، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.