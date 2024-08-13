"بونو": تجاوزنا فريقاً كبيراً.. و"كيسيه" لجماهير فريقه: نأسف لما حدث

أبدى حارس مرمى فريق الهلال الأول لكرة القدم، المغربي ياسين بونو، سعادته بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وتأهل الهلال إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح في المباراة التي جرت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الدور نصف النهائي.
وتابع بونو في تصريحات للناقل التلفزيوني عقب نهاية المباراة: "لم تكن مباراة سهلة، الأهلي فريق كبير ولعب مباراة تكتيكية مميزة، قدمنا مجهوداً كبيراً من أجل العودة للقاء، سعيد بأداء اللاعبين وتمكنهم من العودة".
ولفت بونو إلى أن المواجهات الأولى في بداية الموسم لا تكون سهلة لاسيما على المستوى البدني، لكن التغييرات صنعت الفارق للهلال في المباراة الصعبة أمام الأهلي.
من جانبه أبدى الإيفواري فرانك كيسيه لاعب الأهلي أسفه بعد الخسارة أمام الهلال بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.
وقال كيسيه في تصريحات عقب نهاية اللقاء: "لقد كان الأمر صعباً جداً ناسف لما حدث.. اليوم كانت لدينا الفرصة للتأهل إلى النهائي، لكن في آخر اللحظات استقبلنا هدف التعادل وخسرنا بركلات الترجيح".
وأضاف: "علينا أن نفكر في الدوري وما هو قادم من استحقاقات محلية وآسيوية، علينا أن نكافح إلى آخر نفس من أجل الفوز بلقب سواء محلي أو آسيوي".