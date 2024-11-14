مدرب الأخضر "رينارد": كنت أتوقع التعادل.. ونعرف قدرات سعود عبدالحميد

أكد الفرنسي هرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن نتيجة المباراة أمام أستراليا كانت متوقعة، وأنه كان يعلم أن المواجهة ستكون قوية بين الفريقين.
وتعادل المنتخب السعودي "سلبيًا" مساء اليوم الخميس أمام منتخب أستراليا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال رينارد بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن نفتقد العديد من اللاعبين، وأقدم تهنئتي للاعبين الشباب على الأداء الجيد، أعلم لم نكن أقوياء طوال المباراة، ولكن أشكر اللاعبين على الحصول على هذه النقطة، ولا زال لدينا مواجهة في السعودية أمام أستراليا، وسنواصل المسيرة حتى النهاية".
وعن الهدف السعودي الملغى، علق رينارد: "لقد شاهدت اللقطة لمرة واحدة، ويجب علينا الثقة في الحكام، ولكن أرغب بمشاهدتها أكثر من مرة للتأكد من القرار".
وتابع المدرب الفرنسي معلقًا على لقطة إنقاذ سعود عبدالحميد في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة: "جميعنا نعرف قدرات سعود عبدالحميد، إنه لاعب رائع وسريع، وأهنئه على هذه اللقطة".
واضاف: "كنا مميزين بالجانب الدفاعي، ولكن هجومياً أقل، ولكن مجملاً قدمنا أداء قويًا، وأشعر كأني لم أغادر هذا الفريق، عدد كبير من اللاعبين كانوا متواجدين معي سابقًا، وأشعر بالثقة معهم، وهدفي التأهل معهم لكأس العالم".
واستطرد هيرفي: "سعدنا بتواجد الجماهير السعودية، عندما وصلنا للمباراة كانوا متواجدين، وكان دعمهم واضحًا، فقد علمت أنهم 3 آلاف مشجع، أشكرهم جميعاً، كانوا يتمنون الفوز، ولكن نعمل لتعويضهم في المباريات القادمة".
وختم المدرب: "سنعمل على التركيز بالفترة القادمة، وسنكون أقوياء كما كنا اليوم، وتركيزي دائمًا على التأهل لكأس العالم".