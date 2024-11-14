مدرب الأخضر "رينارد": كنت أتوقع التعادل.. ونعرف قدرات سعود عبدالحميد

وقال رينارد بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نحن نفتقد العديد من اللاعبين، وأقدم تهنئتي للاعبين الشباب على الأداء الجيد، أعلم لم نكن أقوياء طوال المباراة، ولكن أشكر اللاعبين على الحصول على هذه النقطة، ولا زال لدينا مواجهة في السعودية أمام أستراليا، وسنواصل المسيرة حتى النهاية".