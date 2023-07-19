"سافيتش" الهلال.. أرقام مميزة لسليل عائلة رياضية

وبعيدًا عن صخب المستطيل الأخضر، يتمتع سيرجي سافيتش بشخصية هادئة على عكس شقيقه فانجا، الذي يعتبر أكثر انفتاحًا؛ إذ سبق أن قال في أحد تصريحاته: "أنا هادئ تمامًا، بينما هو حارس مرمى نموذجي". كما أضاف: "نستمع إلى موسيقى مختلفة تمامًا؛ فأنا أحب الموسيقى الشعبية الصربية، وهو يحب موسيقى الراب، كما أنني أحب مشاهدة أفلام الحركة بينما هو يحب الأفلام الرومانسية والكوميديا الفرنسية".