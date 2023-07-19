"سافيتش" الهلال.. أرقام مميزة لسليل عائلة رياضية
بات الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش أحدث اللاعبين الذين انضموا إلى دوري المحترفين، في صفقة جديدة تؤكد السيطرة السعودية على سوق الانتقالات الصيفية.
وفي صفقة مميزة نجح نادي الهلال في اختطاف المهاري الموهوب "سافيتش" صاحب الـ28 عامًا قادمًا من لاتسيو الإيطالي؛ لينضم إلى صفوف الفريق مقابل راتب سنوي يبلغ 20 مليون يورو، وذلك بعدما كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، أبرزها يوفنتوس ومانشستر يونايتد وتشيلسي، حسبما كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا".
وأصبح سافيتش الصفقة الثالثة لنادي الهلال بعد الثنائي كاليدو كوليبالي قادمًا من تشيلسي، وروبن نيفيز قادمًا من وولفرهامبتون.
بداية كروية
من الطفولة وُلد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في 27 فبراير 1995 في إسبانيا لأسرة رياضية؛ إذ لعب والده نيكولا ميلينكوفيتش كرة القدم بشكل احترافي مع ألماريا وتشافيس وأورينس، والعديد من الأندية الأخرى، فيما كانت والدته ميلانا سافيتش لاعبة كرة سلة محترفة، في حين أن شقيقه الأصغر هو حارس المرمى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، أما شقيقته فهي جانا ميلينكوفيتش لاعبة كرة السلة.
ويعتبر سيرجي وشقيقه فانجا، لاعب مانشستر يونايتد سابقًا، من أبرز نجوم الدولة البلقانية، ولكن كانت لهما مسيرتان مختلفتان تمامًا؛ فلم يلعبا سوية إلا لفترة وجيزة على مستوى النادي، لكنهما نزلا إلى أرض الملعب معًا عندما واجهت صربيا البرازيل في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022.
بدأ سيرجي التدريب على كرة القدم لأول مرة مع سبورتينغ لشبونة، بينما كان والده يلعب في البرتغال، ثم أمضى بضع سنوات في غراتزرأي كاي في النمسا قبل أن ينتقل إلى موطنه الأم صربيا، حيث انطلق لاعب كرة قدم.
استهل اللاعب الصربي حياته الكروية داخل صفوف الشباب بنادي سبورتينج لشبونة من موسم 2002-2006، وخاض تجربة أخرى في نادي غراتوركاي، ثم استهل مشوراه الاحترافي في فويفودينا موسم 2013-2014 لمدة موسم واحد فقط، ثم انتقل إلى صفوف نادي جينك، ثم إلى صفوف لاتسيو الإيطالي في موسم 2015.
أرقام مميزة في الملاعب
وفي عام 2015 التحق سافيتش بصفوف لاتسيو قادمًا من جينك البلجيكي مقابل 12 مليون يورو. ومع الفريق الإيطالي شارك في 47 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع 8 أهداف. وفي المجمل خاض اللاعب بقميص لاتسيو 341 مباراة في كل البطولات، بواقع 26.763 دقيقة لعب، تمكّن خلالها من تسجيل 69 هدفًا، وتقديم 59 تمريرة حاسمة لزملائه.
ونجح سافيتش في قيادة لاتسيو للتتويج بـ3 ألقاب خلال فترته مع الفريق الإيطالي؛ إذ فاز معه بلقب كأس إيطاليا مرة واحدة موسم 2018/ 2019، إضافة إلى لقبين في كأس السوبر الإيطالي موسمي 2017/ 2018 و2019/ 2020.
وفي الدوري الأوروبي خاض 6 مشاركات، ونجح في تسجيل هدفين، كما لعب مباراتين في كأس إيطاليا، ولم يسجل أو يصنع، وفي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي خاض 3 مباريات من أصل 4، وحصل على بطاقة صفراء.
وعلى المستوى الدولي شارك مع منتخب بلاده تحت 19 عامًا في 2013، ثم تدرج مع المنتخب حتى انضم إلى صفوف المنتخب الأول؛ ليتألق سيرجي سافيتش بشكل مميز ولافت.
شخصية هادئة وطعام مختلف
وبعيدًا عن صخب المستطيل الأخضر، يتمتع سيرجي سافيتش بشخصية هادئة على عكس شقيقه فانجا، الذي يعتبر أكثر انفتاحًا؛ إذ سبق أن قال في أحد تصريحاته: "أنا هادئ تمامًا، بينما هو حارس مرمى نموذجي". كما أضاف: "نستمع إلى موسيقى مختلفة تمامًا؛ فأنا أحب الموسيقى الشعبية الصربية، وهو يحب موسيقى الراب، كما أنني أحب مشاهدة أفلام الحركة بينما هو يحب الأفلام الرومانسية والكوميديا الفرنسية".
كما يفضل سيرجي الأطعمة الطبيعية التي لم يتم تجميدها أو تعبئتها، فيما يكره الأطعمة قليلة التوابل والأطعمة غير الصحية، وكذلك يكره الطعام في الخارج، خاصة تناول الوجبات الخفيفة أو المشروبات الغازية.
ويعيش "سافيتش" حياة مستقرة مع زوجته ناتاليا إيليك، وهي مدونة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص دومًا على نشر صور عطلاتهما الرومانسية باستمرار.