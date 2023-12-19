هدف لاعب الهلال "سعود عبدالحميد" أمام الوحدة الأجمل في الجولة الـ17

واختارت الجماهير هدف سعود عبدالحميد كأفضل هدف بالجولة، بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 68%، والذي كان يتنافس مع هدف البولندي كريتشوفياك لاعب أبها الذي حصل على نسبة تصويت بلغت 4% في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1/1) بين الفريقين.