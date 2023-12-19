هدف لاعب الهلال "سعود عبدالحميد" أمام الوحدة الأجمل في الجولة الـ17

أعلن الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي، عبر منصة "إكس"، عن أجمل أهداف الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة.
وحصل هدف النجم سعود عبدالحميد لاعب الهلال على أفضل هدف بالجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي، الذي سجله أمام الوحدة، في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بنتيجة (2/0).
واختارت الجماهير هدف سعود عبدالحميد كأفضل هدف بالجولة، بعد حصوله على نسبة تصويت بلغت 68%، والذي كان يتنافس مع هدف البولندي كريتشوفياك لاعب أبها الذي حصل على نسبة تصويت بلغت 4% في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1/1) بين الفريقين.
وتفوق أيضًا هدف نجم الهلال على هدف الكاميروني كيفن نكودو لاعب ضمك أمام الرائد، والذي حصل على نسبة تصويت بلغت 29%، في المباراة التي انتهت بفوز ضمك بنتيجة (1/0).