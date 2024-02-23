احتفال البليهي ينافس على أكثر اللحظات السحرية في كأس آسيا 2023

شهدت مواجهة إندونيسيا ضد فيتنام في الجولة الثانية مواجهة منتخبات جنوب شرق آسيا في كأس آسيا للمرة الأولى منذ عام 1972، ولم يكن المنتخب الإندونيسي قد حقق الفوز أمام فيتنام منذ عام 2016، لكنهم دخلوا الشوط الأول، وتقدموا بهدف من خلال ضربة جزاء، نفذها القائد أسناوي مانغكوالام. بعد ذلك ضغطت فيتنام من أجل تحقيق التعادل، لكن خط دفاع إندونيسيا ظل صامدًا؛ ليحقق فريق المدرب شين تاي-يونغ فوزًا تاريخيًّا. ولم يقتصر هذا الانتصار على إنهاء سلسلة من ست مباريات بدون فوز أمام منافسيهم الإقليميين فحسب، بل أدى ذلك أيضًا إلى إقصاء فيتنام، وأثبت الفوز في النهاية أنه كان كافيًا للإندونيسيين من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.