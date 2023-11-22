نادٍ سعودي ينافس أندية الدوري الإيطالي للتعاقد مع "بيوتر زيلينسكي" لاعب نابولي

وينتهي عقد زيلينسكي صاحب الـ29 عامًا مع نابولي الإيطالي، في نهاية يونيو 2024، وكان قد انضم إليه في صيف 2016، قادمًا من أودينيزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.