تطورات جديدة حول مستقبل محترفي النصر والأهلي في الانتقالات الصيفية

وفي التفاصيل، زعمت صحيفة "Ntvspor" أن مسؤولي فنربخشة توصلوا إلى اتفاق مع تاليسكا وناديه، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ مشيرة إلى أن تاليسكا، الذي يتقاضى 12 مليون يورو سنويًّا، قَبِلَ رقمًا أقل للانضمام إلى فنربخشة.