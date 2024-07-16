تطورات جديدة حول مستقبل محترفي النصر والأهلي في الانتقالات الصيفية

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، وديميرال ميريح لاعب الأهلي خلال الموسم المقبل.
وفي التفاصيل، زعمت صحيفة "Ntvspor" أن مسؤولي فنربخشة توصلوا إلى اتفاق مع تاليسكا وناديه، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ مشيرة إلى أن تاليسكا، الذي يتقاضى 12 مليون يورو سنويًّا، قَبِلَ رقمًا أقل للانضمام إلى فنربخشة.
وأكدت الصحيفة التركية اقتراب انتقال ميريه ديميرال، لاعب الأهلي، إلى فنربخشة؛ حيث سيوقع اللاعب التركي مع الفريق باللون الأصفر والأزرق الداكن في وقت قريب.
وقالت تقارير أخرى خلال الأيام الماضية إن النصر لا يزال يرغب في الاستغناء عن خدمات تاليسكا، وقد حدد مبلغًا تُقَدر قيمته بنحو 13 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدماته.
ويرتبط تاليسكا صاحب الـ30 عامًا، بعقد مع نادي النصر حتى عام 2026، وكان قد انضم إليه في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو إيفرغراند الصيني.