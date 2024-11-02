في "ديربي الشرقية": القادسية يُسقط اتفاق "جيرارد" بثنائية

كسب الفريق الكروي الأول بنادي القادسية مواجهة نظيره الاتفاق بهدفين دون مقابل في قمة "ديربي الشرقية" بختام الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، بقيادة الحكم اليوناني "أنا ستاسيوس".
الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية بهدفين دون مقابل، أحرز أولهما اللاعب "جاستون الفاريز" في الدقيقة الـ12 من تسديدة قوية من داخل الصندوق الاتفاقي، وعزز "جوليان" النتيجة لـ"بنو قادس" بهدف ثانٍ في الوقت بدلاً من الضائع (45+3) بعد خطأ من قِبل مدافع الاتفاق "عبدالله مادو" في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر.
وتصدى القائم القدساوي لتسديدة لاعب الاتفاق "ميدران" في نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني لم تتغير الحال، وباتت محاولات الاتفاق لتقليص النتيجة سلبية، وسط إغلاق المناطق الخلفية من قِبل دفاع القادسية المنظم، ولم تكن تغييرات المدير الفني للاتفاق "جيرارد" ذات فائدة تُذكر.
وبتلك النتيجة بلغ فريق القادسية النقطة الـ16 في المركز الخامس، فيما بقي الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.