في "ديربي الشرقية": القادسية يُسقط اتفاق "جيرارد" بثنائية

الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية بهدفين دون مقابل، أحرز أولهما اللاعب "جاستون الفاريز" في الدقيقة الـ12 من تسديدة قوية من داخل الصندوق الاتفاقي، وعزز "جوليان" النتيجة لـ"بنو قادس" بهدف ثانٍ في الوقت بدلاً من الضائع (45+3) بعد خطأ من قِبل مدافع الاتفاق "عبدالله مادو" في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر.