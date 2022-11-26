محطة عبور الأخضر تأهّل بصعوبة للمونديال الحالي.. نظرة من قرب على "رفاق ليفا"

قبيل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين السعودي والبولندي، اليوم، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم؛ سلط مقطع فيديو الضوء على مشوار المنتخب البولندي في التأهل إلى المونديال.
وكان منتخب بولندا نجح في خطف بطاقة التأهل للمونديال بصعوبة بعد تغلبه على السويد بهدفين دون مقابل؛ حيث سجلت بولندا 32 هدفًا في مرحلة التصفيات.
وحمل 13 هدفًا من هذه الأهداف توقيع نجم برشلونة روبرت ليفاندوسكي، أو "ليفا" كما يطلق عليه مشجعوه، وهو ما يعادل أكثر من ضعف ما سجله أي لاعب بولندي آخر.
وتأسّس الاتحاد البولندي لكرة القدم عام 1919، ويحمل المرتبة 26 في تصنيف "فيفا"، ويعتبر مونديال قطر هو المشاركة التاسعة للمنتخب البولندي في بطولات كأس العالم.
وضمن مواجهات المجموعة الثالثة في البطولة تواجه بولندا السعودية اليوم الموافق 26 نوفمبر. وسبق للأخضر أن استضاف بولندا عام 2006 ضمن استعدادات كأس العالم في ذلك الوقت، وانتهت المواجهة بثنائية لوكاس شوشين، فيما سجل للأخضر رضا تاكر هدفًا وحيدًا.