محطة عبور الأخضر تأهّل بصعوبة للمونديال الحالي.. نظرة من قرب على "رفاق ليفا"

وحمل 13 هدفًا من هذه الأهداف توقيع نجم برشلونة روبرت ليفاندوسكي، أو "ليفا" كما يطلق عليه مشجعوه، وهو ما يعادل أكثر من ضعف ما سجله أي لاعب بولندي آخر.